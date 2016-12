Im Portrait der USP - Ivan Matanovic

09.12.2016, 18:23 Uhr

Ivan kam unter anderem wegen Andreas Pühringer mit nach Pettenbach, mit dem er sich sehr gut versteht. Aktuell lernt er gerade Deutsch und macht auch schon Fortschritte. " Ich bin im Team sehr gut aufgenommen worden und in der Mannschaft voll integriert, daher fühle ich mich in Pettenbach sehr wohl." Technisch befindet sich Ivan auf einem hohen Niveau. Sein persönliches Vorbild ist Ivan Rakitic und sein Lieblingsverein der FC Barcelona. Sein ambitioniertes Ziel wäre eine Karriere als Profi-Fußballer in Deutschland oder England. Zunächst aber peilt er den Aufstieg mit Pettenbach an. In seiner Rolle als zentraler defensiver Mittelfeldakteur fühlt sich Ivan äußerst wohl. Er bringt sehr gute Voraussetzungen für diese Position mit. Sein Potential für mehr ist aber in einigen Partien bereits zu erkennen gewesen. Mit 20 Jahren ist er einer der jüngsten in der Stammformation.Abseits vom Fußball hört Ivan sehr gerne Musik um sich zu entspannen. Das war unsere Nummer 4 "Mata".