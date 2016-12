Im Portrait der USP - Qerim Idrizaj

02.12.2016, 18:28 Uhr

Qey ist mit dreißig Jahren einer der erfahrensten im Team. Mit seinen Fürhungsqualitäten kann er durchaus für entscheidende Impulse sorgen.

Auch seine Freistoßqualitäten können den Unterschied in einer Partie ausmachen.

Er gilt als sehr ehrgeizig, offen, selbstkritisch und als menschlicher Kerl. "Jeder Mensch sollte im Leben die gleiche Chance erhalten", so Qey. Er gilt als sehr wichtiger Bestandteil des Teams. Wichtig ist ihm das zusammenwachsen des Teams, der Aufstieg ist sekundär, meint Qey. Mit seiner Erfahrung soll er zum Aufstieg beitragen. Junge Spieler profitieren von seinen Qualitäten auch im Training. Durch ihn glauben viele junge Spieler mehr an die eigenen Stärken. Auch nachdem Training nimmt er sich des öfteren Zeit und trainiert beispielsweise mit Pascal Waldl noch Standards. Dies und auch das auftreten im Spiel machen ihn zu einer Persönlichkeit.Sein Motto: "Alles passiert aus einem Grund und glaube an deine Stärken."