06.02.2017, 09:33 Uhr

Martin Waibel ist nun schon zwei Spielrunden ohne Niederlage und liegt in der Einzelrangliste auf dem zehnten Rang.Sein Cousin Felix Waibel sorgte in dieser Begegnung mit dem klaren Sieg gegen Andreas Kranzer, der in der Einzelrangliste derzeit den ersten Rang belegt, mit 3:1 für die Sensation.