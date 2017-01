Liftbetreiber wurde bei TVB Versammlung lautstark angegriffen

24.01.2017, 20:40 Uhr

Beschneiung für Amberglift gefordert.

Beim Tagesordnungspunkt „Allfälliges“ bei der Vollversammlung des TVB gab es auch einige wortlaute Meldungen und Anfragen einiger verärgerter Zuhörer. Kernpunkt war die Beschneiung des Ambergliftes in Walchsee, der zu Weihnachten erstmals grün gewesen ist. Der Amberglift gehört dem TVB Kaiserwinkl und ist an die Bergbahnen Zahmer Kaiser, die dem Konrad Kurz gehört, verpachtet. Der Amberglift (Schlepplift) ist einige Hundert Meter vom Skigebiet Zahmer Kaiser entfernt und bei den Anfängern und Kindern sowie den Gästen aus dem benachbahrten Bayern sehr beliebt. Auch bei der Beschneiung im Skigebiet Zahmer Kaiser lief nicht alles rund, meinten die Walchseer.Verständlicherweise war der Skischulbesitzer in Walchsee Daniel Gschwendter sehr verärgert, da kein Skischulbetrieb in der „Hauptsaison“ nicht möglich war. „Du lässt mich verhungern, sagte Gschwendtner zu Kurz. Lautstark wurde nun der TVB mit der Kündigung von Kurz aufgefordert.Auch einer der Grundbesitzer, Sebastian Brandauer aus Durchholzen, machte seinem Ärger Luft, dass er keine Unterschrift mehr hergebe, falls Kurz eine bräuchte.Im Vorfeld wurden schon gemeine anonyme Briefe mit Anfeindungen an die Bergbahn und auch deren Mitarbeiter geschickt, worüber Kurz sehr verärgert war. So geht man nicht miteinander um, wenn jemand etwas zu sagen hat, soll er zu mir kommen, so Kurz in einem lauten Ton.Bergbahn Besitzer Konrad Kurz nahm dazu Stellung und versuchte sich zu rechtfertigen. Verständlicherweise liegt sein Hauptaugenmerk bei der Sesselbahn. Die Beschneiung sei auch auf fehlende Genehmigungen zurückzuführen. Kurz stellte nun im Beisein vom Planungsbüro Klenkhart ein Konzept zur Verbesserung und Weiterentwicklung des Skigebietes Zahmer Kaiser vor – eine Investition für die Zukunft, erklärt Kurz. Das Konzept beinhaltet sowohl die Aufrüstung vorhandener Anlagen als auch den Aus- und Neubau neuer Anlagen. Zentraler Bestandteil des Projektes ist ein neuer Speicherteich (10000 bis 15000 Kubikmetern)und die Anschaffung von sechs Schneeerzeugern. Hinzu kommen eine zusätzliche Pumpstation und weitere Elektro- und Wasseranschlüsse. Ein neues Kindergelände entsteht ebenfalls. Für den ganz besonderen Flair soll das Nacht Rodeln und das Nacht Skifahren sorgen. Auch neue Pistengeräte müssen angeschafft werden. betont Kurz.