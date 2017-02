Snow Event mit Bikerparty in Kössen

12.02.2017, 15:49 Uhr

Viel Musik, schöne Mädchen und heiße Maschinen.

Mit dem Biker Giganten Skirennen während des Tages am Unterberg bei Kaiserwetter und der Biker Party am Abend in der Muisikhall in Kössen, wo es wieder heiß herging, feierten die HD Biker vom Kaiserwinkl wieder ein großes Fest.

KÖSSEN(jom)Der Skitag begann bereits um 11 Uhr am Rennhang an der Talstation der Bergbahn Kössen mit viel Sound von DJ Sepp Wylde, einem Skitest, Schneebars, einen Geschwindigkeitstest und natürlich ein Skirennen für die sportlichen - teilnehmen konnte bei allen Aktivitäten jeder. Für den entsprechenden Rennablauf sorgte das erfahrene Team des Skiclubs Kössen. Beim Skirennen waren 58 Teilnehmer. Höhepunkt des Tages waren dann zwei Biker, die mit ihren Harleys mit Spikes die Skipiste raufdonnerten - ein Wahnsinn.HD Obman Erwin Schweinester konnte für diesen tollen Event Ex ÖSV Skistar Reinfreid Herbst, Welcupsieger Achim Vogt von SKIBAUart, Sepp Spielbichler von „Rock the Roof“ aus Schladming, Bike-Schmieder Reini „Bobber“ Servello und ebenfalls Knuth Jung HD Vertretung in Bozen, Trient und Innsrbuck begrüssen. Tagesbestzeit fuhr, erwartungsgemäß Reinfried Herbst und Ann-Kathrin Hergeth. Die Preisverteilung erfolgte dann am Abend im Rahmen der Biker Party im VZ Kaiserwinkl.Viele Motorradfreaks aus nah und fern , Partytiger und Musikfans kamen dabei wieder voll auf ihr Kosten. Da sind Aktivitäten, die für Ablenkung sorgen und die Abstinenz verkürzen besonders willkommen, so der Obmann Erwin Schweinester von den „Harley Davidson Bikern“ .Die Liveband „Gipfenstürmer “ brachte die Besucher auf Touren. Die stilgerechte Dekoration, eine Bike und Zubehör Ausstellung sowie ein attraktives Showprogramm und knisternde Erotik liesen den ganz speziellen „American Way of Life“ aufleben. „THE END OF WINTER „ wurde ausgiebig gefeiert, ein Pflichttermin für alle Freunde der Szene.