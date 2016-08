Kitz Quiz am 9. 9. im Rasmushof

01.09.2016, 14:50 Uhr

Das Kitz Quiz richtet sich an Kitzbüheler, Kitzbühel-Freunde und an alle, die beides noch werden wollen. Alle Teilnehmer bilden an den Tischen im Rasmushof Rateteams, die sich um Antworten und Auflösung der Bilderrätsel bemühen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Kindern, an die sich spezielle Fragen richten.Das Kitz Quiz findet am 9. September ab 19 Uhr bei freiem Eintritt im Rasmushof statt.