Pädagogisches Beratungszentrum in Kitzbühel eröffnet

05.12.2016, 09:51 Uhr

Unterstützungsangebot für LehrerInnen und SchülerInnen im Bezirk

KITZBÜHEL (elis). Das Pädagogische Beratungszentrum Kitzbühel wurde am Fr., 2. 12., in Beisein von LR Beate Palfrader, Bgm. Klaus Winkler, LSI Ingrid Handle und SI Georg Scharnagl feierlich eröffnet. Geleitet wird die neue Einrichtung im Kitzbüheler Gesundheitszentrum von Pädagogin Sylvia Heim.Im Fokus des Beratungszentrums stehen die Bedürfnisse von Kindern mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten und von Kindern mit Behinderung.

Inklusion in Kitzbühel

„Inklusion“, so LR Palfrader, „ist Recht und Pflicht. Daher haben wir in allen Bezirken Beratungszentren eingerichtet. Jedes Kind ist anders. Wir müssen für alle Kinder ideale Voraussetzungen für eine ideale Bildung schaffen.“Einig waren sich alle Beteiligten, dass das neue Beratungszentrum Qualität in den Schulstandort Kitzbühel bringen wird. Damit alle Kinder nach ihren Stärken und Talenten Bildung erfahren können.„Das ist ein kleiner Puzzlestein, der zeigt, dass in Kitzbühel Wertvolles geschieht. Die Begeisterung auf Seiten der Gemeinde ist groß, wir versprechen uns sehr viel davon. Das ist ein Zukunftsprojekt“, so Bgm. Winkler.Musikalisch wurde die feierliche Eröffnung von Christoph Noichl auf der Ziehharmonika begleitet.