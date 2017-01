"Stock heil" bei den Wirten

30.01.2017, 12:32 Uhr

Die Bodentaler und Windisch Bleiberger Wirte wetteiferten beim Eisstockturnier.

FERLACH. Eisstock in der Hand, immer ein flotter Spruch auf den Lippen - so könnte man das Wirtestockturnier der Gastronomen aus dem Bodental und Windisch Bleiberg auf der WSG-Kestag-Bahn zusammenfassen. Für perfektes Eis sorgten einmal mehr Walter Mak und Josef Schummi.War im Vorjahr das Team um Gastwirt Valentin Waldhauser siegreich, so trumpfte heuer die Mannschaft um "Feidlwirtin" Roswitha Schmiedmaier auf. Als Belohnung für die Anstrengungen auf dem Eis gab es beim Bodenbauer danach einen Schweinsbraten.