Am Stammtisch rennt seit 30 Jahren der Schmäh

07.02.2017, 15:21 Uhr

Es ist selten, dass es einen Stammtisch seit 30 Jahren gibt. Die "Burschenschaft Pichler" trifft sich seit 30 Jahren beim selben Wirt.

KÖTTMANNSDORF (vp). Am 8. Februar feiert der Köttmannsdorfer Stammtisch "Burschenschaft Pichler" seinen 30. Geburtstag. Und seit eben diesen 30 Jahren trifft man sich alle 14 Tage beim selben Wirt, nämlich bei Otto Pichler, der selbst Mitglied ist. 781 "Sitzungen" wurden da schon abgehalten, alles genau protokolliert. Denn es gelten strenge Regeln bei den 13 Jugendfreunden, die den Stammtisch Anfang 20 ins Leben gerufen haben, um einen Grund zum Treffen zu haben - "falls mal jemand heiratet". Fürs nicht oder zu spät Erscheinen wird kassiert, damit finanzieren sich die Männer auch ihre Ausflüge. Zuletzt ging es im Oktober für drei Tage nach Bratislava. Zum Jubiläum heuer soll es im Herbst zum Segeln gehen.

Da ist was los

Familienfreundlicher Stammtisch

Die "Burschenschaft Pichler", mittlerweile ein gemeldeter Verein, sorgt auch dafür, dass in Köttmannsdorf was los ist. Zum 14. Mal findet heuer das Boccia-Turnier statt, mit der Pechtra Baba-Party ließ man einen alten Brauch wieder aufleben. Früher wurde auch der Kinderfasching organisiert. Die Burschen sind weiters die Initiatoren des jährlichen Faschingsumzuges und die Veranstalter vom "Theater im Dorf". Und: Vertreter des Stammtisches sind fast bei jeder öffentlichen Veranstaltung in Köttmannsdorf dabei. Zusätzlich trifft man sich zum Eisstockschießen oder zum Vereins-Tennisturnier.Zuständig für die Organisation der Ausflüge und Veranstaltungen ist der vereinseigene Manager, der jedes Jahr neu gewählt wird.Die Familien akzeptieren die Aktivitäten der Stammtisch-Runde voll und ganz. Ein Mal im Jahr dürfen dann auch Frauen und Kinder mit - zum Familienwandertag. Am Mittwoch wird das Jubiläum übrigens mit einer "Toast-Party" gefeiert. Auf weitere 30 Jahre!