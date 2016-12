Familienfest bei Nimaro zum 70er

07.12.2016, 18:00 Uhr

Ein 70-jähriges Bestandsjubiläum darf ein Betrieb feiern. Bei Nimaro ging das natürlich familiär über die Bühne.

Drei Generationen

KÖTTMANNSDORF. Es gibt nicht viele Unternehmen dieser Art in der Kunststoffbranche: Der Familienbetrieb Nimaro mit Sitz in Köttmannsdorf besteht seit 70 Jahren. Das Jubiläumsjahr 2016 hielt viele kleine Aktionen für Kunden und Partner im Zeichen von "Nimaro 7.0" bereit. Das Jubiläumsfest feierte die Familie nun klein am Plöschenberg.Gegründet wurde Nimaro 1946 von Nikolaus Marosek, der 30 Jahre der "Chef im Haus" war. Dann übernahmen die heutige Seniorchefin Margarete Arztmann und Gatte Franz den Betrieb - ebenfalls für 30 Jahre. Seit 2006 steht Tochter Sabine Arztmann dem Betrieb vor, ihr Ehemann Renè ist Produktionsleiter.Wurden früher noch Federpennale aus Holz gefertigt, sind heute multifunktionale Mappen und Hüllen gefragt. Als eines der ersten Produktionsunternehmen in Österreich konnte man Kunststoff schweißen und neuartig verarbeiten.

Familie vor

Einige Geschenke

Dass Nimaro ein Familienunternehmen ist, geht über die Abstammung hinaus. Auch die Mitarbeiter werden als Mitglieder der Familie verstanden und im Laufe der Zeit waren sogar ganze Familien bei Nimaro beschäftigt. 1998 wurden die Köttmannsdorfer als familienfreundlichster Betrieb Kärntens ausgezeichnet."Nimaro ist ein herausragendes Beispiel für Unternehmertum, das wie eine Familiefunktioniert und damit sehr erfolgreich ist. Es geht ja nicht immer nur steil bergauf,sondern es gibt auch schwierige Zeiten. Hier hilft man sich und unterstützteinander gegenseitig", gratulierten WK-Präsident Jürgen Mandl und Innungs-GF Walter Preisig bei der Jubiläumsfeier. Es gab auch eine Ehrenurkunde zum Jubiläum.Von Bürgermeister Seppi Liendl und Vize-Bgm. Gottfried Ternjak gab es eine Torte mit Gemeindewappen und ein 70er-Firmenschild sowie ein Kuvert für eine gute Jause für die gesamte Belegschaft. "Für Köttmannsdorf als mittelständische Gemeinde ist es ein Glück und eine Auszeichnung, einen solchen Betrieb an diesem Standort zu haben."