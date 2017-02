Zu Besuch im Deutschen Rheinland

15.02.2017, 01:29 Uhr

Düsseldorf ist die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen und neben der Domstadt Köln die 2. größte Stadt. Auch Düsseldorf liegt am Rhein und hat einiges an Sehenswürdigkeiten zu bieten.

Das Herz Düsseldorfs

Düsseldorf hat eine Sehenswerte Altstadt in der es viel zu entdecken gibt. Viele Bars und Kneipen befinden sich hier.Auch Brauereien, Clubs und Lounges sind vertreten. So kann man seine Abende gemütlich in einer Kneipe oder tanzend in einem Club verbringen.



Viele Denkmäler

Familienausflüge für die kleinen

Tagsüber kann man viele Kunst und Kultureinrichtungen besuchen. Museen wie der Kunstpalast oder das Filmmuseum ist hier zu empfehlen. Nicht zu vergessen ist die Deutsche Oper am Rhein.Düsseldorf fährt auch mit vielen Kirchen auf ,einige davon sind sehr alt und wurden schon im 13. Jahrhundert erbaut.In der Altstadt findet man auch einige Skulpturen und Denkmäler. Möchte man diese besichtigen kann man sich eine ganze Tagestour damit planen. Zu empfehlen wären zum Beispiel das Jan-Wellem-Reiterstandbild welches aus dem 18. Jahrhundert stammt, die vier Karyatiden Skulptur in der nähe der Andreaskirche. Auch die Martinskirche sollte nicht vergessen werden. Sie stellt ein Denkmal für St. Martin und die Mantelteilung dar.Düsseldorf kann man auch mit der ganzen Familie entdecken. Auch für die ganz kleinen gibt es Museen -führungen, oder man macht Spaziergänge am Rhein und entdeckt die Ufer. Man kann auch eine Flusskreuzfahrt auf dem Rhein machen, hier gibt es eine große auswahl, das macht bei den meisten Kindern großen Eindruck und so kann man nicht nur das Wasser sondern auch das Schiff und seine Technik entdecken.Oft gibt es einen Sprecher an Board der viel über die Ufer und den Rhein zu erzählen haben.Wer lieber an Land bleibt kann den Zoo besuchen.Im Aquazoo entdeckt man die Wassertierwelt für sich. Das macht den meisten Kindern Spaß und man bleibt trockenen Fußes. 400 Tierarten gibt es hier zu bestaunen. Im Streichelzoo kann man die Tiere von ganz nah sehen und wie der Name schon sagt auch streicheln. So gelingt ein schöner Tagesausflug für groß und klein.