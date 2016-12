Tae Kwon Do Johwa – Ein Verein stellt sich vor!

16.12.2016, 19:43 Uhr

CHARYOT – GYEONGNYE (Achtung – grüßen) mit dieser Begrüßung in koreanischer Sprache beginnt das Training im Taekwondo (TKD).Seit dem Jahr 2000 wird dieser Sport im Center Klagenfurt / Ursulinen Schule Klagenfurt / Völkermarkt / Kühnsdorf / St. Kanzian / Tainach / Grafenstein / Poggersdorf / Deinsdorf und St. Michael ob Bleiburg ausgeübt und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Der „Taekwondo Johwa“ Verein wurde von und unter der Leitung Walter MUSCH (mittlerweile 6. Dan – Großmeister) gegründet. Taekwondo Johwa = traditionelle Kampfkunst. Ins Deutsche übersetz heißt Taekwondo Fuß-Faust-Weg (Taekwon = Fuß+Faust = Bezeichnet den ganzen Körper, Do = Weg = körperliche und geistige Weiterentwicklung)

Um ein ausgewogenes Gesundheitliches sowie Selbstverteidigung gerechtes Training anbieten zu können, sieht Walter Musch seine Aufgabe auch darin, sich laufend weiterzubilden. So ist er neben Dipl. Taekwondo-, Dipl. Wirbelsäulen- und Dipl. Yoga for activ Trainer, auch Pilates Professional Trainer und staatlich geprüfter Kinder "Fit-Lehrwart" (Sport Instruktor), Kindertrainingskonzept Instructor Level C, Dehnen im Kampfsport Instructor Level C, angewanddte Trainingswissenschaft Instructor Level C und auch in Kapap - Krav Maga, MMA, Skyboxing, Defense & Security der Instructor Level C verliehen. Außerdem absolvierte er eine Ausbildung zum Dipl. Shaolin Qi Gong Trainer und Tai Chi Trainer. Auch wurde Walter Musch für besondere Kurse z. B., Selbstverteidigung, Taekwondo und WiPiYo das österr. Qualitätssiegel verliehen. Der Verein nimmt an Traditionellen Turnieren und Wettkämpfen (Hyongs, Bruchtest und Freikampf ohne Kontak und Leichtkontaktt)“ international und national“ Teil.Bei Vereinsarbeit und der Durchführung von Trainings wird Walter durch seine Trainerin Silke Pistotnik (1. Dan), Trainer Alfred Stampfer (1. Dan) und Harald Blachfellner (1. Dan) unterstützt.Was ist traditionelles Taekwondo?Traditionelles Taekwondo ist eine alte koreanische Kampfkunst, die darauf abzielt Körper und Geist in Einklang zu bringen und wird ausschließlich ohne Körperkontakt ausgeübt. Dies senkt auch das Verletzungsrisiko. Im Vordergrund steht die Ausgewogenheit und enorme Vielfalt, die diese Sportart bietet. Alle Hauptbelastungsformen wie Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Dehnung, Beweglichkeit und Koordination sowie Gewandtheit (alle Formen flexibel miteinander zu verbinden und im richtigen Moment anzuwenden) werden gleichermaßen trainiert. Die Sportlerinnen erlernen somit eine enorme Körperkontrolle, Koordination sowie Durchhaltevermögen und Ausdauer, was der allgemeinen Fitness zu Gute kommt.©Taekwondo Johwa, Walter MuschDie breitgefächerten Kompetenzen des Trainerteams fließen in das Training ein, wodurch zusätzlich Haltung und die Körperwahrnehmung geschult, Verspannungen und Muskelblockaden gelöst und gezielte Ausgleichsübungen zum sitzenden Alltag durchgeführt werden. Überdies werden langsame Übungen zur Stärkung der Tiefenmuskulatur sowie Konzentrations- und Atemübungen trainiert. Das Training fördert den Stressabbau und die Stärkung des Selbstvertrauens. Man lernt sich selbst besser einzuschätzen und stärkt dadurch Körper und Geist. Durch die moralisch-ethischen Grundregeln des TKD wird der soziale Umgang geschult und charakterliche Eigenschaften wie: Gemeinschaftsgefühl, Hilfsbereitschaft, Freundlichkeit, Respekt und Bescheidenheit gefördert. Jede einzelne dieser Eigenschaften erlernen zu dürfen ist ein großer Gewinn und eröffnet auch viele Türen im Alltag. Zusätzlich ist die Selbstverteidigung fester Bestandteil des Taekwondo-Trainings, wo man gegen plötzliche Angriffe bewaffneter und unbewaffneter Gegner geschult wird. Bei unserem speziellen Kindertraining werden die Kinder gegenüber fremden Menschen sensibilisiert und anhand von Fallbeispielen auf Gefahrenquellen aufmerksam gemacht. Ein weiteres Ziel ist es auch, durch einfache Übungen, die Teamfähigkeit, gegenseitige Rücksichtnahme und den Zusammenhalt untereinander zu stärkenGrundsätzlich kann jeder Mensch, unabhängig von Alter, Geschlecht und körperlicher Konstitution, Taekwondo erlernen. Bei Kindern ist ein Eintrittsalter ab ca. 5 Jahren zu empfehlen.Der Taekwondo Johwa Verein hat heute Mitglieder von Klein bis Groß (jüngster 2,5 Jahren und ältester 74 Jahre) und erstreckt sich mittlerweile auf die Orte: Center-Klagenfurt, Ursulinen-Schule Klagenfurt, Poggersdorf, Völkermarkt, Grafenstein, Tainach, St. Kanzian, Kühnsdorf, St. Michael ob Bleiburg und Deinsdorf. Die meisten Mitglieder sind Kinder und Jugendliche, welche in ihrer Entwicklung besonders vom ausgewogenen Training im Verein profitieren..Neben traditionellem TKD in den angeführten Standorten, bietet der Verein auch diverse Selbstverteidigungskurse sowie Gesundheits-, Wirbelsäulen und mentales Training gegen Mobbing an. Gezielte Einzel-, Gruppen- und Privattrainings sowie Kinder-, Jugend- und Erwachsenenkurse für Schulen, Gemeinden, Vereine und Firmen sind auf Anfrage möglich.Kontakt:Walter MuschGroßmeisterTel. 0650 990 55 33www.classic-tkd.atjohwa@classic-tkd.at© Taekwondo Johwa, Walter Musch