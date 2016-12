Schwung mit Zumba

21.12.2016, 09:01 Uhr

Im großen Seminarraum der autArKademie in Brückl ging es unter professionaler Anleitung der Zumbatrainerin Martina Drobesch zur Sache. „Es war wirklich sehr schön und lustig zu tanzen und für mich auch gar nicht anstrengend“, erzählt Elisabeth, die vom Come-in aus Klagenfurt mit vielen anderen KlientInnen zum Workshop hier gekommen ist.

Auch die Mitarbeiterinnen der Baumit und Wietersdorfer sind sichtlich angetan vom gemeinsamen Tanzerlebnis: „Es war ein totaler Spaß miteinander, die Klienten haben so große Freude, sich mit der Musik zu bewegen. Mit zunehmender Übung kam alles so richtig in Schwung und sie wollten gar nicht mehr aufhören“, erzählen Martina Tuppinger vom Baumit-Marketing und ihre Kolleginnen zum Abschluss. „Und wir haben auch Kekse für die Pause mitgebracht.“So kann es durchaus sein, dass der Workshop eine Fortsetzung findet; Lust dazu hätten alle und die nächsten Engagementprojekte kommen bestimmt. Im Baumit –Team waren dabei: Martin Tuppinger (Marketing), Ilse Neumann (Farbdesign), Sabrina Brauneis (Produktmanagement), Astrid Klavora (Controlling), Christine Rauer (Empfang), Sabine Tschlatscher (Buchhaltung) und Imela Zeric (Fakturierung).weitere Informationen: Verantwortung zeigen!