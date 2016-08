In der Dimmi-Arena flogen die Handys tief

30.08.2016, 12:31 Uhr

Ein scheinbarer Blödsinn macht nicht nur Spaß, sondern hilft vor allem der ALS-Forschung.

STADT KORNEUBURG. Der Teilnehmer- und Besucherandrang zu dem ungewöhnlichen Charity Event im Korneuburger Stadion war zwar nicht überwältigend, was dem Spaß der rund 100 begeisterten Teilnehmern aber nicht schaden konnte. Bürgermeistereröffnete nicht nur die Veranstaltung, sondern warf auch selbst sein Handy in die Arena. Mit Wurfweite 62,80 Meter warfsein Handy nicht nur zum Tagessieg, sondern hält damit auch den Österreichrekord. Den Sieg in der Damenwertung holte sichmit 22,9 Meter vor der elfjährigenEin vom Malerzur Versteigerung gespendetes Gemälde erhöhte zusätzlich die Spendensumme für die ALS-Forschung und in die Ö3-Wundertüte fanden auch so manche ausgedienten Handys.