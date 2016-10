Einladung zum Praxis Opening in Würnitz: Tierarzt Wolfgang Babinek und PURE Naturfutter laden zum Kennenlernen ein!

Am 08. Oktober öffnet die Tierpraxis von Mag.med.vet. Wolfgang Babinek ihre Türen. Babinek bemüht sich täglich, die bestmögliche medizinische Versorgung für seine Patienten zu gewährleisten. Die neuen Räumlichkeiten bieten großzügiges Ambiente und angenehme Atmosphäre für Tier und Mensch. Hier steht das individuelle Wohl unserer Lieblinge an erster Stelle. Mit hoher fachlicher Kompetenz und viel Herz nimmt sich Babinek den Sorgen der vierbeinigen Patienten an egal ob Rind, Pferd, Hund, Katze oder auch anderen Kleintieren. Dahinter stecken vor allem Begeisterung und Liebe zum Tier!

Programm:Ab 14.00 Uhr können sich Besucher einen ersten Eindruck von den brandneuen Räumlichkeiten machen. Neben einem köstlichen vegetarischen Buffet wird für die Gäste eine Tombola mit tollen Preisen angeboten. Weil eine gelungene Eröffnung auch beste Verpflegung für alle bedingt, kümmert sich PURE Naturfutter um das leibliche Wohl der tierischen Besucher. „Wir freuen uns sehr, Wolfgang Babinek bei der Eröffnung seiner Tierpraxis unterstützen zu können und wünschen ihm viel Erfolg,“ so Dieter Eismayr. Mag.med.vet. Wolfgang Babinek über PURE: „Dieter Eismayr, Gründer und Geschäftsführer von PURE Naturfutter, teilt meine Philosophie in Sachen Ernährung für Hunde und Katzen und ist deshalb der perfekte Partner für unsere Praxis. Es wird gänzlich auf Konservierungsstoffe, chemische Zusätze sowie Gentechnik verzichtet und für die Produktion ausschließlich Frischfleisch in Lebensmittelqualität herangezogen. “Uhrzeit: 14:00 – 19:00 UhrOrt: Karoline Pichler Gasse 12, 2112 Würnitz, NiederösterreichÜber PURE Naturfutter„Beste Futterqualität ohne Kompromisse“, unter diesem Motto produziert PURE Naturfutter- Eigentümer Mag. Dieter Eismayr, MSc seit 2008 die Futtermarke „PURE Naturfutter“. Hoher Fleischanteil, frisches Gemüse und Kräuter zeichnen die Zusammensetzung des Futters aus. Dieter Eismayr erklärt die Philosophie hinter seinen Produkten: „PURE Naturfutter enthält keine Konservierungs- oder Aromastoffe, keine chemischen Zusätze und kein Soja, kein Formfleisch und keine Tier- und Pflanzenmehle, es ist gentechnik- und tierversuchsfrei. Unser Futter wird in einem schonenden und aufwendigen Kaltabfüll-Produktionsverfahren hergestellt, sodass Vitamine und Inhaltsstoffe weitgehend erhalten bleiben. PURE Naturfutter ist die gesunde Alternative zu dem am Markt erhältlichen Industriefutter.“ PURE Naturfutter hat eine besonders hohe Nährstoffdichte, deshalb können kleinere Portionen gefüttert und gleichzeitig das Risiko von Übergewicht und daraus resultierenden Gesundheitsschäden für die Tiere reduziert werden. Es gibt glutenfreie und rindfleischfreie Varianten als Nass- und Trockenfutter für Hunde und Katzen. Mehr Informationen zur PURE Sortenvielfalt für Nass- und Trockenfutter sowie Snacks unter www.pure-naturfutter.at