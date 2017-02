Nach Facebook-Hetze jetzt Parteiausschluss

03.02.2017, 14:34 Uhr

Ehemaliger FPÖ-Politiker aus Leobendorf trieb es im Sozialen Netzwerk zu weit

LEOBENDORF. Ein Facebook-Posting, in dem SPÖ-Staatssekretärin Muna Duzdar übel beschimpft wurde, führte nun zum sofortigen Parteiausschluss des ehemaligen Leobendorfer FPÖ-Politikers Wolfgang Filipsky. Er habe in seinem online gestellten Beitrag, der im Entferntesten die Debatte um Kreuze in Klassenzimmern zum Inhalt hatte, "die Grenze zur Geschmacklosigkeit überschritten", wie es FPÖ-Landesobmann-Stellvertreter Gottfried Waldhäusl ausdrückt.

"Nicht zu tolerieren"

Parteiausschluss drohte schon einmal

"Wir Freiheitlichen halten den Vorstoß Duzdars, die Kreuze aus den Schulklassen zu entfernen, selbstverständlich auch für inakzeptabel, trotzdem sind derartige Beschimpfungen nicht zu tolerieren. Deshalb ist der Parteiausschluss wegen parteischädigendem Verhalten in diesem Fall die einzig mögliche Konsequenz", erklärt Waldhäusl.Wolfgang Filipsky trat 2015 an dritter Stelle bei der Gemeinderatswahl in Leobendorf an. Schon damals sorgten seine Postings, die er auf der Facebook-Seite FPÖ Leobendorf postete, für Aufregung. Auch zu dieser Zeit stand bereits ein Parteiausschluss im Raum.