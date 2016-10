Biergarten am Steinertor erhält Nachwuchs

03.10.2016, 10:45 Uhr

Der Baumpate sagt dazu: „Othmar Seidl hat einen gastronomischen und touristischen Hotspot in Krems geschaffen. Nicht nur das: er hat auch für über 40 Arbeitsplätze gesorgt. Da schätzt man es als Baumpate fungieren zu dürfen.“Bürgermeister Reinhard Resch betonte in seinen Grußworten, dass das Kulturdenkmal Brauhof wiederbelebt wurde und die Familie Seidl damit einen enormen Impuls für die Stadt gesetzt hat.Othmar Seidl verwies auf eine tolle erste Saison, die alle Erwartungen übertroffen hat. Mit Ende Oktober startet die zweite Umbauphase, die Eröffnung des Hofbräu am Steinertor ist für 5. Mai 2017 geplant.