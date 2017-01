Kremser Serviceclubs spenden 17.500 Euro

25.01.2017, 14:18 Uhr

Sein besonderer Gruß galt Bürgermeister Reinhard Resch, BH Elfriede Mayrhofer sowie der Präsidentin des Soroptimist Clubs Eva Wimmer und den Vertretern des Kiwanisclubs Präsident Karl Klein und Franz Laback vom Rotary Club.

In ihren Grußadressen dankten Resch und Mayrhofer den vier Serviceclubs für ihr jahrelanges soziales Engagement und für die Unterstützung hilfesuchender Menschen. Die Spende von 17,500 Euro, gemeinsam aufgebracht von den Kremser Serviceclubs, kommt heuer an Krebs erkrankte Kinder und Jugendliche aus dem Raum Krems zugute und dient mit einem Aufenthalt in Schweden der Bekämpfung von körperlichen und seelischen Nachwirkungen nach einer Krebsbehandlung im Krankenhaus und weiterer Therapien.Das Ziel des einwöchigen Aufenthaltes im schneereichen und winterlichen Schweden ist den nach einer Krebsbehandlung bereits „austherapierten“ Jugendlichen zu helfen wieder den Alltag zu meistern, ihr Vertrauen in den eigenen Körper wieder zu finden und ihnen die Angst vor der Zukunft zu nehmen. Die jungen Leute wohnen in schwedischer Wildnis, fern der Heimat, ohne elterliche Begleitung aber unter ärztlicher Aufsicht in kleinen Häusern, ohne Heizung, ohne Strom und haben für den Lebensunterhalt selbst zu sorgen. So müssen sie selbst kochen, selbst Holz hacken, aber können auch Iglos bauen, mit Schneeschuhen wandern und Schlittenhunde führen. Also ein einmaliges Abenteuer zu Therapiezwecken.