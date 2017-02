Josh Hoyer & the Soul Colossal´s Mischung aus Soul, Funk und R&B ist in einem Wort zusammengefasst: mitreißend!

Am besten überzeugt man sich bei einer ihrer hochenergetischen Live-Shows, am 28.3.2017 ab 20 Uhr live im Egger´s von Josh Hoyers ehrlichen Texten, gewaltigen Soul-Stimme und seiner erstklassigen Band, die auf der Bühne schier zu verschmelzen erscheint.Die Band Josh Hoyer & The Soul Colossal wurde 2012 in der berühmten Blues-Stadt Lincoln, Nebraska gegründet. Die preisgekrönte Formation beinhaltet einige der begehrtesten und meist vollendeten Musiker in diesem Gebiet. Inspiriert von New Orleans, Philadelphia und San Francisco kreuzt die Band kontinuierlich musikalische Grenzen sowohl im Stil als auch in der Ära und verbindet jede einzelne Show mit einem gemeinsamen Ziel: Die Menge soll tanzen und selbst die kleinsten Sorgen um sich vergessen.

„Wenn James Brown und Otis Redding ein uneheliches Kind hätten, dann wäre es wohl Josh Hoyer, der mit seiner Band einen unglaublich fetten, funkigen und souligen Sound auf die Bühne zaubert.“Vorverkauf: (12€) im Egger´s, bei papier+bücher ögg, Stadtamt Kufstein, im Naschwerk oder online unter www.feelthesystem.at