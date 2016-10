EveLine-Filzkurse in Kramsach Sa./So. 15./16.Oktober und Sa./So. 19./20.November !!

EveLine Filzkurse

Kurs 1: Samstag/Sonntag 15./16.Oktober 2016Kurs 2: Samstag/Sonntag 19./20.November 2016Samstag 16.Oktober 2016 / von 9-18 UhrSonntag 15.Oktober 2016 / von 9-18 UhrFlächen-, Form- und Hohlkörperfilzen mit Schafwolle für Taschen, Patschen, Hüte, Matten, Bilder usw., sowie Nuno-Filzen mit Seide oder anderen Stoffen und feiner Merinowolle für Schals, Hüft- und Schulterwärmer, Armstulpen, sowie einfache Kleidungsstücke.

Samstag 19.November 2016 / von 9-18 UhrSonntag 20.November 2016 / von 9-18 UhrFlächen-, Form- und Hohlkörperfilzen mit Schafwolle für Taschen, Patschen, Hüte, Matten, Bilder usw., sowie Nuno-Filzen mit Seide oder anderen Stoffen und feiner Merinowolle für Schals, Hüft- und Schulterwärmer, Armstulpen, sowie einfache Kleidungsstücke.telefonisch unter Tel.: 0650-970 2501 oder per E-mail unter: filz.evis-art@gmx.atEvelin SchmiedererPfarrhaus Kramsach, Voldöpp 38, in 6233 KramsachEUR 190,-- (zzgl. Materialkosten je nach Verbrauch ca. 20-30 EUR).Mittagessen und Snacks für zwischendurch sind im Preis inkludiert!Beide Kurse können auch nur an einem Tag gesucht werden (EUR 95,-- zzgl. Materialverbrauch)