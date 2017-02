Pause für Kundl - Kufstein muss nachsitzen

15.02.2017, 12:17 Uhr

Nichts war es mit einer vorzeitigen Finalteilnahme des HC Kufstein. Kein erbeben der Kufsteiner Festungsmauern nach dem Schlusspfiff auf Grund einer Jubelstimmung. Die Brixner Falken bewachten ihre Hofburg zu gut, allen voran Gästekeeper Alexander Kinkelin.

Spannend war es allemal, dafür befanden sich beide Teams zu Nahe auf dem gleichen spielerischen Level. Nach einem torlosen ersten Spieldrittel, verschliefen Kufstein Eishockey Cracks das Mitteldrittel und mussten mit einem 1:2 Rückstand in das Schlussdrittel. Wie erwähnt lief dann der Gästetormann zur Hochform auf. Mitentscheidend dürfte aber auch die 2 + 2 Minuten + 10 Minuten Disziplinarstrafe für FCK Spieler Holst gewesen sein. Der Kufsteiner wollte und konnte sich in der 50. Spielminute über seinen Zeitstrafe nicht beruhigen und kritisierte auch die harte Südtiroler Gangart gegen seinen Mitspieler Prock. Der wurde mit einigen Stockschlägen bearbeitet und jener der sogar blutig endete - wurde nicht einmal geahndet. Trotz allem gelang Wilhelm in der regulären letzten Spielminute der hart erkämpfte Ausgleich und so ging es für die Spieler und zahlreichen Zuschauer, immerhin war ja Fußball Champions League Dienstag, in die Over Time. Im Spiel drei gegen drei dauerte es 1:17 Minuten um den Abend für die Südtiroler perfekt zu machen. Mit einem abgefälschten Schuss erzielte Gusella die Entscheidung für Brixen und somit für den aus Kufsteiner Sicht, Aufschub des Finaleinzuges gegen Kundl.Die Kundler hatten gegen Wattens im dritten Aufeinandertreffen nichts anbrennen lassen. Die Krokodile bissen kräftig zu und führten beim 5:1 Heimsieg drei Minuten vor dem Ende schon mit 5:0. In Kundl wird jetzt natürlich das Fernduell zwischen Brixen und Kufstein genau beobachtet und der Fokus liegt auf der Vorbereitung zum ersten Finalspiel am Freitag, den 24. Februar.