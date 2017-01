Kreativwirtschaft: Coachingprogramm gestartet

12.01.2017, 12:32 Uhr

Land unterstützt Coaching für Betriebs-Erfolg – Coachingprojekt "C hoch 3" startet.

Bewerbungen bis 27. Februar

Um die moderne Wirtschaft zu forcieren hat Wirtschaftslandesrat Christian Benger das Budget im Wirtschaftsressort für Startups und Kreative auf über 750.000 Euro aufgestockt. „Das sind unsere Jobs von morgen. Wir brauchen einen Gründergeist im Land, wenn wir Arbeitsplätze haben wollen. Startups und Kreative sind die Voraussetzung für unser Wirtschaftswachstum“, so0 Benger.Die Unterstützung von Seiten des Wirtschaftsreferates des Coachingprogrammes „C hoch 3“ für Kreative ist eine Maßnahme. Bis 27. Februar ist die Bewerbung für 20 Kreative aus Kärnten, für ein kostenloses Coaching möglich. Das Kreativwirtschaftscoaching C hoch 3 ist eine Maßnahme, die im Rahmen der Kreativwirtschaftsstrategie für Österreich des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft angeboten wird.

Betrieblichen Erfolg unterstützen

Voneinander lernen

„Die Kreativschaffenden sind für Innovationen und die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle in anderen Branchen entscheidend. Damit sind sie ein entscheidender Faktor für die wirtschaftliche Entwicklung in den Regionen. Das Coaching soll den betrieblichen Erfolg unterstützen“, so Benger. In diesem Coachingprogramm werden betriebswirtschaftliche, rechtliche oder persönliche Fragen behandelt. Sechs Workshoptage und Treffen in Kleingruppen, in denen an Kooperationsprojekten gearbeitet wird finden über mehrere Monate statt.20 Kreativschaffende können pro Bundesland kostenlos teilnehmen und voneinander lernen. Kreativschaffende leben von einem guten Netzwerk. Kontakte knüpfen gehört zum täglichen Geschäft - nur so ist der nachhaltige Erfolg gesichert“, so Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten.Über 700 Kreativschaffende aus den Bereichen Design, Mode, Architektur, Multimedia, Games, Film, Fotografie, Werbung konnten seit dem Start ihre Unternehmen aufbauen, Geschäftsmodelle weiterentwickeln, professionelle Kooperationen eingehen und gemeinsam die Herausforderung der Selbstständigkeit meistern.Mehr Informationen unter: kreativwirtschaft.at/choch3