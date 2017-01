Positive Signale am niederösterreichischen Arbeitsmarkt

02.01.2017, 12:18 Uhr

Mit Hoffnung ins Jahr 2017 - Nach einer moderaten Belebung der Konjunktur im vergangenen Jahr, erlebt Niederösterreich erstmals seit Februar 2016 eine rückläufige Arbeitslosenquote

Europäisierung des Arbeitsmarktes als Grund für Aufschwung

Eine aktuelle Statistik des AMS Niederösterreich zeigt eine beständig steigende, positive Entwicklung am niederösterreichischen Arbeitsmarkt.Die Zahl der dem NÖ Arbeitsmarkt zur Verfügung stehenden Personen (Beschäftigte und Arbeitslose) ist - wie im gesamten Jahr 2016 - auch im Dezember weiter gewachsen. Ein Plus von 1,7 Prozent bedeutet einen der stärksten Anstiege im Bundesländervergleich.

Altersgruppe 50+ profitiert besonders stark von Rekord-Hoch

Geringer Anstieg der Arbeitslosigkeit im Dezember

Aufschwung bei arbeitslosen Jugendlichen

Positive Entwicklung am Stellenmarkt

Gründe dafür sind die schrittweise Anhebung der Alterspension bzw. die verschärften Zugangsbestimmungen zur Invaliditätspension, sowie die Europäisierung des heimischen Arbeitsmarktes.Damit hat Niederösterreich im Dezember mit rund 586.000 den bisher höchsten Beschäftigungsstand. Insgesamt waren in Niederösterreich noch nie so viele Personen beschäftigt wie im abgelaufenen Jahr.Ein besonders großes Beschäftigungsplus gab es in der Altersgruppe 50+ mit 5,6 Prozent. Vom Beschäftigungszuwachs können derzeit Männer (+2%) stärker profitieren als Frauen (+1,4%).Trotz der gestiegenen Anfrage nach Arbeitskräften, gab es in Niederösterreich im Dezember 2016 einen geringen Anstieg der Arbeitslosen.In Niederösterreich stehen Ende Dezember 71.220 Arbeitslose beim AMS in Vormerkung, das sind um 711 (1%) mehr als im gleichen Zeitraum 2015."Die Arbeitsmarktentwicklung in der Ostregion Österreichs ist ungünstiger als in den restlichen Bundesländern. Von einer nachhaltigen Stabilisierung bzw. von einer Trendwende bei der Arbeitslosigkeit kann aufgrund der vorliegenden Prognosen auch für 2017 leider nicht gesprochen werden", erklärt Karl Fakler, Chef des Arbeitsmarktservice Niederösterreich.Der Zuwachs der Arbeitslosigkeit trifft derzeit fast ausschließlich Frauen (+678 / 2,5%; Männer: +33 / 0,1%). Die Zahl der arbeitslos vorgemerkten Jugendlichen ist im Vorjahresvergleich um erfreuliche 6,6 Prozent gesunken (-609), die der Älteren (50plus) hingegen um 8,2 Prozent gestiegen.Die bisher erfreuliche Entwicklung am niederösterreichischen Stellenmarkt hat sich auch im Dezember 2016 weiter fortgesetzt: Sowohl der Bestand (+41,4%) als auch die Zugänge (+6,6%) liegen Ende Dezember über den Vergleichswerten des Vorjahres. Die Zahl der gemeldeten offenen Lehrstellen ist im Vergleich zum Vorjahr mit 34 Prozent (+91) ebenfalls deutlich gestiegen.