Ausstellung würdigt „Tabakfrauen“

31.01.2017, 11:54 Uhr

Am 03.02.2017 um 19:00 findet die Eröffnung der einwöchigen Ausstellung von Birgit Schweigers „Tobacco Dancers“-Zyklus in der Tabakfabrik Linz statt.

Die Ausstellungseröffnung beinhaltet eine Performance mit Doris Jungbauer und musikalische Untermalung von Gerald Landschützer und geht auf das Leben der Tabakfrauen ein.„Für mich waren die „Tabakfrauen“ das Rückgrat der Fabrik“, so Künstlerin Birgit Schweiger. Die Umsetzung der Ausstellung an genau dem Ort von dem die Inspiration ausging ist etwas Besonderes. Begonnen hat alles mit ein paar Fotos in der Tabakfabrik, verrät die Künstlerin: „Meine Bilder der Tabakfabrik sind für mich ein ganz typisches Beispiel für einen Prozess in der Kunst. Am Anfang ist ein Impuls, eine Idee, man fängt zu arbeiten an und im Laufe der Zeit entwickeln sich andere Ideen und Gedanken dazu. Wissen, in diesem Fall über Themen, wird angehäuft und verarbeitet. Im Bilder-Zyklus hab ich mich hauptsächlich auf das konzentriert, wie sich die ehemaligen Fabrik verändert hat beziehungsweise was derzeit immer noch im Entstehen ist.“

Der Linzer Galerist Lorenz Homolka unterstützte Schweiger bei der Umsetzung der Ausstellung. „Wir sind sehr froh, dass wir Schweigers Zyklus, nach zwei Ausstellungen in Salzburg und Würzburg, jetzt der Linzer Öffentlichkeit präsentieren können. Die Räume und der neue Spirit der Tabakfabrik eignen sich perfekt für diese großen, starken Arbeiten“, so der Inhaber der Sturm und Drang Galerie. In Homolkas Galerie werden Birgit Schweigers Arbeiten übrigens noch länger zu sehen sein.