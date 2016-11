XANG6521 lädt zum vorweihnachtlichen Konzert

AT

FLIEß. XANG6521 lädt zum Adventkonzert "EIN STIMMEN" am Sonntag, 11. Dezember um 20 Uhr in der Maaßkirche.

Im Anschluss an das Konzert: Gemütliches Beisammensein bei Kastanien, Punsch und Glühwein vor dem DOZ.

Mitwirkende: QuartFiss & Familienmusik Hann.