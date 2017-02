AK Comedy-Musikshow im Landecker Stadtsaal

Die AK veranstaltet im Rahmen der großen Kontaktoffensive für ihre Mitglieder am Di. 21. März im Stadtsaal in Landeck eine mitreißende Musikshow mit Markus Linder und Hubsi Trenkwalder. Der Eintritt ist frei, inklusive einer Würstel-Jause. Gleich anmelden unter 0800/22 55 10!

LANDECK. Gegensätze scheinen sich doch immer wieder anzuziehen, das beweisen Markus Linder und Hubert „Hubsi“ Trenkwalder mit dem Programm: „Zugi meets Blues“. Es ist ein ganz besonderer musikalischer und zwerchfellerschütternder Leckerbissen, die beiden Künstler auf einer Bühne zu erleben. Da begegnen Sie auf der einen Seite dem waschechten Tiroler Hubsi Trenkwalder, Sänger, Akkordeon-Virtuose, Volksmusikant (Die Trenkwalder) und Radio- bzw. Fernseh-Moderator (Hubsis Welt) und auf der anderen Seite dem gebürtigen Vorarlberger und schon lange Wahltiroler Markus Linder, Kabarettist, Entertainer, Moderator, Schauspieler (4 Frauen und 1 Todesfall) und begnadeter Blues-Musiker (New Orleans Festival). Gemeinsam begeben sich die beiden Künstler auf die Suche nach den Wurzeln der populären Musik. Erleben Sie eine unterhaltsame musikalische Revue mit Liedern von AC/DC und Joe Cocker über Bryan Adams bis hin zu Louis Armstrong und Sting. Erfahren Sie die wahren Hintergründe über die Super-Hits der Pop-Musik, die letztlich alle ihren Ursprung in Tirol oder Vorarlberg hatten.

Die AK Comedy Musikshow „Zugi meets Blues“ ist kostenlos für AK Mitglieder (auch Pensionisten) mit Begleitung und beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist bereits ab 18.30 Uhr, die AK Tirol lädt Sie noch vor Showbeginn zu einer Würstel-Jause und Getränken ein. Auch in der Pause stehen Getränke bereit, die Vorstellung endet ca. um 21.30 Uhr. Rasch anmelden zur Veranstaltung am Dienstag, 21. März, in Landeck im Stadtsaal, Schentensteig 1 a, unter der kostenlosen AK Hotline 0800/22 55 10. Die Kapazitäten sind begrenzt!