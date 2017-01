NMS Pfunds gewinnt Polizeiquiz

12.01.2017, 14:10 Uhr

Präventionsinitiative 23 Klassen aus dem Bezirk Landeck mit insgesamt 450 SchülerInnen nahmen teil.

BEZIRK LANDECK. Im Rahmen der Jugendpräventionsinitiative „Bleib Sauber – Jugend Ok!“ des Bundesministeriums für Inneres organisierte das Bezirkspolizeikommando Landeck im Herbst 2016 bereits zum dritten Mal ein umfassendes Polizeifunkquiz für die dritten Klassen der Neuen Mittelschulen und des Gymnasiums im Bezirk Landeck. Dieses Quiz wurde im Vorfeld in Zusammenarbeit mit den Jugendpräventionsbeamten des Bezirkes Landeck Doris Sailer, Julia Patigler und Christian Kohler ausgearbeitet, vorbereitet und schlussendlich in Zusammenarbeit mit dem Pflichtschulinspektor Bernhard Frischmann den Direktoren der Neuen Mittelschulen im Bezirk Landeck vorgestellt. Entsprechend vorbereitet, nahmen schlussendlich alle dritten Klassen (7. Schulstufe), somit insgesamt 23 Klassen mit insgesamt ca. 450 SchülerInnen, am Polizeifunkquiz teil.Das Quiz selbst wurde am 22. November 2016 abgehalten. Von einer im Bezirkspolizeikommando Landeck eingerichteten Quizzentrale aus fiel der Startschuss und die ersten vier Fragen wurden mittels Funkdurchsage in sämtliche Klassenzimmer gestellt. Danach hatten die SchülerInnen fünf Minuten Zeit, um diese Fragen in Teamarbeit auszuarbeiten und die ihrer Meinung nach richtige Antwort dem Polizisten in der Klasse zu geben. Auf diesem Weg hatten die SchülerInnen insgesamt 56 Fragen zu den unterschiedlichsten Themen zu beantworten. So wurden nicht nur Fragen zu den Themen Cybercrime, Strafrecht, Jugendschutz, Sucht, Verkehrsrecht und Allgemeinwissen gestellt, sondern auch Interessantes und Wissenswertes zur Polizei im Bezirk Landeck.

Teamwork gefragt

Nach beinahe zwei Stunden, als die letzten Fragen beantwortet waren, standen die 3b Klasse der NMS Pfunds, die 3b Klasse der NMS Fließ und die 3b Klasse der NMS Fiss punktegleich an der Spitze. Auch die daraufhin notwendige Runde mit Entscheidungsfragen erbrachte keinen Sieger hervor, weshalb der Sieger des Polizeifunkquiz 2016 erst durch eine Schätzfrage gekürt werden konnte. So mussten die drei Klassen abschätzen, wie viele Polizeibeamte im Bezirk Landeck ihren Dienst versehen? Die 3b Klasse der NMS Pfunds kam mit ihrer Schätzung der richtigen Antwort am nächsten und konnte somit den Sieg des Polizeifunkquiz 2016 einfahren. Dicht gefolgt von den 3b Klassen der NMS Fließ und der NMS Fiss. Neben einen Geldbetrag für die Klassenkassa erhielten die Gewinner auch Sachpreise für einen Erlebnistag in den Skigebieten Serfaus-Fiss-Ladis bzw. Venet.Am 13. Dezember 2016 erfolgte dann die Preisübergabe an die Gewinnerklassen. So ließen es sich BH D.r Markus Maaß, Pflichtschulinspektor Bernhard Frischmann und Bezirkspolizeikommandant Obstlt Werner Hauser nicht nehmen, die drei Siegerklassen persönlich und gemeinsam zu besuchen, um die Preise zu übergeben. Alle drei lobten die gute Zusammenarbeit mit den Schulen und zeigten sich mit der Durchführung des Projektes zufrieden.