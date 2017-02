2. Bezirkscup-Rodelrennen des RC Pfunds

13.02.2017, 21:19 Uhr

Es waren 39 Läufer am Start.Den Tagessieg holten sich bei den männlichen Bewerbern: Alfred Achenrainer aus Tösens, bei den weiblichen Bewerberinnen: Manuela Schranz aus Pfunds. Wir gratulieren ganz herzlich zu diesem Erfolg.Bei der Cup-Wertung des Bezirkes Landeck ging der 1. Platz an den SV Rodeln Ried, gefolgt vom Schi- und Rodelclub Strengen. Der 3. Platz ging an den RC Pfunds.Der RC Pfunds bedankt sich bei allen teilnehmenden Vereinen sowie der Bergrettung Pfunds und allen freiwilligen Helfern für die tatkräftige Unterstützung.