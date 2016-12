Der Berg gruuft – bei der neuen Show in Nauders

Einmal pro Woche „gruuft“ der Berg in Nauders und zwar dann, wenn Bergbahnen Nauders, Nauders Tourismus, die Skischule Nauders Interski und die Lärchenalm Nauders zur fulminanten Ski-Show laden. Die neue Show In Snow begeistert mit spektakulären Feuer-, Pyrotec- und LED-Elementen, waghalsigen Skiakrobaten, Freestylern und natürlich coolen Beats.

Programmhighlights



After Show Party in der Lächenalm

NAUDERS. Auch diesen Winter überrascht Nauders mit der winterlichen Show In Snow alle Besucher. Höhepunkt ist heuer eine neue Feuershow samt Pyrotec- und LED-Einlage. An die 50 Mitwirkende schaffen eine Veranstaltung der Superlative und das kostenlos für alle Besucher. Nur die Auffahrt mit der Bahn ist zu bezahlen, oben angelangt wartet ein Pisten-Spektakel der vom Feinsten samt Party-Feeling.Die Skilehrer der Skischule Nauders begeistern bei Flutlicht mit einem perfekt abgestimmten Lauf und wagemutigen Einlagen. Auch Freestyler und Pistenbullyfahrer sind mit dabei und schaffen eine perfekte Kombination aus Technik und skifahrerischem Können auf der Piste. Den Atem der Zuseher zum Stocken bringen die Athleten bei beeindruckenden Sprüngen über verschiedene Schanzen. Auch heuer zeigen die Profis der Freestylschmiede von ÖSV Trainer Christian Rijavec wieder ihr Können. Die neuen Feuer- und Lichtinstallationen, moderne Klänge und traditionelle Elemente begleiten die Mitwirkenden auf der Piste.Nach der Ski-Show ist noch lange nicht Feierabend, denn dann geht die Party in der Lärchenalm erst so richtig los. Feierwütige und Wintersportler können sich dort nach dem Event aufwärmen und bei Après-Ski-Hits die Nacht zum Tag machen. Abschließend geht es bei einer Rodelpartie auf der bis 24.00 Uhr beleuchteten 4,5 km langen Rodelbahn wieder ins Tal hinunter.

Erlebnis der besonderen Art

Das Event findet jeden Dienstag von 27. Dezember 2016 bis einschließlich 18. April 2017 statt. Start ist 21.15 Uhr, bereits ab 20.30 Uhr heizt DJ Yeti-Luis bei der Warmup-Party ein. Der Skibus Nauders bringt Besucher zur Talstation Bergkastel, der Lift ist von 19.00 bis 22.00 Uhr in Betrieb, retour geht es mit dem Bus ab der Talstation zwischen 22.00 und 24.00 Uhr. Die Après-Ski-Bar Billy´s bei der Talstation ist ebenfalls bis 24.00 Uhr geöffnet.