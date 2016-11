„How to be Österreich“ im Ansfeldner Stadtamt

ANSFELDEN (red). Alle sprechen von Integration und von Werten. Nur: Wie geht Österreich?

„Werteguide für Integrationswillige“

Am 28. November ab 19 Uhr liest Maximilian Zirkowitsch im Stadtamt Ansfelden (Hauptplatz in Haid) aus seinem neuen Werk „How to be Österreich“.Mit diesem satirischen „Werteguide für Integrationswillige“ widmet er sich der österreichischen Mentalität und wühlt humorvoll in gängigen Klischees des typisch Österreichischen – und das im stimmungsvollen Advent-Ambiente auf der Glasbrücke zwischen Stadtamt neu und alt.

Humor nicht aus den Augen verlieren

Den Satiriker und Buchautor Zirkowitsch nach Ansfelden einzuladen ist gewissermaßen naheliegend, spielen doch Integration und Zusammenleben hier seit Jahren eine große und wichtige Rolle. Neben der intensiven Beschäftigung und den damit einhergehenden Herausforderungen will man in Ansfelden auch den Humor nicht ganz aus den Augen verlieren.