Kommentar: Viel Vertrauen in den Standort

29.12.2016, 20:30 Uhr

BEZIRK (nikl). Die Wirtschaftsforscher prophezeien für die nächsten Jahre ein konstantes Wachstum.

Auch die Unternehmen in der Region Linz-Land gehen mit Optimismus in das neue Jahr. Die Investitionen in Millionenhöhe von Siemens beim Tochterunternehmen Trench Austria bis hin zur Aufbruchstimmung durch die neuen Eigentümer beim Uno-Shopping: Das Vertrauen der Unternehmer in den „dynamischen“ Standort ist ungebrochen – trotz der Probleme und Herausforderungen, mit denen sich die Betriebe in Österreich konfrontiert sehen. Denn zu bewältigen sein werden hohe Steuern und eine enorme Bürokratie. All das können die gut ausgebildeten Fachkräfte mit Fleiß und Innovationsgeist zum Teil auffangen. Es ist dennoch die klare Aufgabe der Politiker, die Standortbedingungen für die Wirtschaft zu verbessern.