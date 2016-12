Linz-Land: Unternehmer für 2017 optimistisch

29.12.2016, 20:22 Uhr

Konjunkturbarometer der Wirtschafts-kammer zeigt nach oben: Auch in Linz-Land wird investiert.

BEZIRK (nikl). Laut einer Prognose des Wirtschaftsforschungsinstituts wird die Wirtschaft im Jahr 2017 um 1,5 Prozent wachsen. Auch das Konjunkturbarometer der Wirtschaftskammer Oberösterreich, für das mehr als 400 heimische Unternehmen befragt wurden, signalisiert eine zaghafte Erholung der Wirtschaftsentwicklung. Die Verunsicherung ist dennoch groß. Im Bezirk Linz-Land, neben der Landeshauptstadt Linz einer der „Wirtschaftsmotoren“ in Oberösterreich, ergreift man die Initiative, um sich zukunftsfit zu machen.

Standortentwicklungs-Konzept für Region Linz-Land erarbeiten

Lösung in greifbarer Nähe

Auf einen Blick

„Im ersten Halbjahr 2017 werden wir ein eigenes Standortentwicklungs-Konzept für unsere Region erarbeiten, das auf ganz konkrete Maßnahmen konzentriert sein wird“, sagt Manfred Benischko, Bezirksstellenobmann der Wirtschaftskammer Linz-Land: „Ob Breitband-Internet, gut ausgebaute Straßen oder ein insgesamt unternehmerfreundliches Klima: Die Qualität am Standort im Bezirk Linz-Land wird in Zukunft eine noch größere Bedeutung für Unternehmer bekommen. Die Meinung und die Wünsche der Unternehmer zu den Standort-Faktoren im Bezirk sind eine unverzichtbare Grundlage unseres Handelns.“In die „Zukunft“ investieren wieder zahlreiche Unternehmen: Dazu zählt die Trench Austria GmbH, der mit Sitz in Leonding weltmarktführende Hersteller von Hochspannungsprodukten. Das Tochterunternehmen von Siemens hat heuer schon 5 Millionen Euro für den Ausbau und die Modernisierung der Produktionsflächen investiert. „Einige Mitbewerber sind in Regionen mit erheblich niedrigerem Lohnniveau als in Österreich beheimatet. Diesem Umstand gilt es mit innovativer Technik und hocheffizienter Produktion zu begegnen“, erklärt Gustav Eckert, Geschäftsführer der in Leonding ansässigen Trench Austria GmbH.Eine Investorengruppe hat das Einkaufszentrum Uno-Shopping in Leonding gekauft. Geht es nach den Plänen der FMZ-Uno GmbH, kommt ein Fachmarktzentrum mit Gastronomie und einem Lebensmittelmarkt auf das Areal. Hinter dem verkleinerten Komplex sollen Wohnungen entstehen. „Eine überlegte Entwicklung ist notwendig, um eine sinnvolle Nutzung sicherzustellen und eine eventuelle Änderung der Flächenwidmung zu rechtfertigen. Durch die Straßenbahn ist der Standort bestens aufgeschlossen“, sagt Leondings Bürgermeister Walter Brunner.derist die Wirtschaftsregionderin Oberösterreich.werdenim Bezirk Linz-Land neu gegründet.• Dieder Gewerblichen Wirtschaft im Bezirk Linz-Land ist im dritten Quartal 2016 auf• In, von gesamt 2.754, werden jeweilsund in 515 Ausbildungsbetrieben wurden im ersten Halbjahr 2016• Mit 56 Prozent sind mehr als diein denAnsfelden, Enns, Leonding und TraunGewerbe/Handwerk mit 4.800 Betrieben, gefolgt vom Handel (3.778 Unternehmen) und der Sparte Information/Consulting (2.045 Betriebe).