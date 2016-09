„Undercover Boss“ bei Internorm in Traun

30.09.2016, 17:49 Uhr

TRAUN (nikl). Die dritte Staffel von „Undercover Boss“ startet am 13. Oktober im ORF. Johann Pichler, der Internorm-Geschäftsführer, jobbte für eine Woche inkognito als Hilfsarbeiter im eigenen Unternehmen.

„Lust in einem unserer Unternehmen zu arbeiten“

„Ich war von Anfang an begeistert, als sich die Chance bot, an diesem spannenden Fernseh-Experiment teilzunehmen“, sagt Johann Pichler. Eine Woche lang arbeitete der Internorm-Geschäftsführer unerkannt in den verschiedenen Abteilungen des Unternehmens als Hilfsarbeiter.„Fünf Tage lang in eine andere Person zu schlüpfen und nicht vergessen, dass man eine Rolle spielt – das war am Schwierigsten. Aufgrund des sehr guten Betriebsklimas und den beeindruckenden Persönlichkeiten in den Werken habe ich aber richtig Lust bekommen, in einem unserer Unternehmen zu arbeiten“, so das Fazit von Internorm-Geschäftsführer Johann Pichler.