Kinder brauchen Führung, aber auch Begleitung mit dem Herzen, davon ist Starreferent August Höglinger überzeugt. „Als erfolgreicher Coach von Eltern, Lehrern und Top-Führungskräften, lässt er uns an seinem Erfahrungsschatz teilhaben. Bei seinem Vortrag in Linz erklärt er praxisnah, was unter Führung mit dem Herzen zu verstehen ist und wie wir mit den unterschiedlichen Führungsstilen von Vater, Mutter, Großeltern und Pädagogen umgehen können“, lädt OÖ Familienbund-Landesobmann Mag. Bernhard Baier zu einem spannenden Abend.

Die Elternbildungsreihe „ErziehungsImpulse“ wird vom OÖ Familienbund, dem OÖ Familienreferat und der SPES Familienakademie veranstaltet. Der Vortrag „Kinder liebevoll führen“ von August Höglinger findet am Montag, 17. Oktober um 19:30 Uhr im Neuen Rathaus (Hauptstraße 1-5, 4040 Linz) statt.Karten gibt es bei allen OÖ Sparkassen. VVK: 9 Euro bzw. 8 Euro mit OÖ Familienkarte oder Familienbund Vorteilskarte, Elternbildungsgutscheine können an der Abendkasse eingelöst werden. Nach Verfügbarkeit Abendkasse: 11 Euro. Nähere Infos unter www.erziehungsimpulse.at, office@erziehungsimpulse.at oder 0732 / 60 30 60.