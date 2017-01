AMS-Landeschef Straßer: Arbeitslosengeld nur drei Wochen sperren, aber Strafe rascher verhängen

18.01.2017, 20:00 Uhr

Arbeitsmarktservice-Landesgeschäftsführer Gerhard Straßer (58): Sanktionen sollen leichter verhängt werden können. Für heuer könnte sich Arbeitslosenrate von 6 % ausgehen – nach 6,1 % im Vorjahr.

Rund 500 Millionen Euro wurden im Vorjahr an Arbeitslosengeld und Notstandshilfe ausbezahlt. Gleichzeitig stieg die Zahl der Sperren von Arbeitslosengeld in Oberösterreich deutlich.Die Sperren von Arbeitslosengeld sind von 1800 im Jahr 2015 auf 2500 im Vorjahr gestiegen. Ein ordentliches Plus – vor allem weil es viele Stellenangebote gab, deshalb mehr Absagen und mehr Sanktionen. Aber wie derzeit sechs Wochen dann kein Geld zu bekommen ist sehr lange für jemanden, der eh nix hat – eigentlich ein Wahnsinn. Gleichzeitig ist das Verhängen dieser Sanktion sehr komplex. Mir wären nur drei Wochen Arbeitslosengeldsperre lieber – dafür sollte man diese Sanktion leichter und schneller verhängen können. Denn die drei Wochen üben genauso Druck aus – wir hätten wahrscheinlich denselben Effekt, stürzen die Menschen aber nicht in eine derartige existenzielle Krise.

Der Auftrag an die Kollegen lautet: Es muss Konsequenzen haben, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Dazu brauchen wir aber die Rückmeldungen der Firmen, dass etwa einer nicht arbeiten und sich nur einen Stempel holen will, dass er beim Bewerbungsgespräch war.Früher gab es ein langsames Auf und Ab der Arbeitslosenzahlen. Seit 2008 ist das anders, es ist alles viel schnelllebiger. Und die Arbeitsmarkt-Entwicklung ist unprognostizierbar. Die Prognosen widersprechen sich – ich traue mich auch nur mehr über Prognosen für einen kurzen Zeitraum.Wir hatten 2016 6,1 Prozent Arbeitslosenrate und werden die auch heuer halten. Die Fremdprognosen gehen von 6,2 Prozent aus. Wenn es aber wie im November und Dezember 2016 weitergeht, dann schaffen wir vielleicht sogar 6,0 Prozent. Dass die Auftragslage bei den Baufirmen gut ist, haben wir an den vielen Anfragen nach Mitarbeitern nach dem GLS-Konkurs gesehen. Auch im Industriebereich haben wir eine gute Entwicklung und der Leasing-Bereich ist wieder richtig angesprungen. Ein Zeichen dafür, dass es aufwärts geht, dass aber die Entwicklung noch nicht wirklich prognostizierbar ist.75 Prozent der Menschen, die arbeitslos werden, finden schnell wieder etwas. Bei 25 Prozent dauert es lange. Das sind meist Ältere, Beeinträchtigte, Migranten mit schlechten Deutschkenntnissen und Menschen, die nur einen Pflichtschulabschluss haben. Wenn mehrere dieser Merkmale zusammenkommen, dann wird es ganz schwierig. Und ein Problem ist: Wenn jemand einen ausländisch klingenden Namen hat oder über 50 ist, dann wird er ganz schwer zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen. Jugendarbeitslosigkeit ist allen ein Anliegen, da wird viel Geld in die Hand genommen und etwas getan. Bei den Älteren reden wir aber nur – sie bekommen weiterhin Golden Handshakes und werden nicht eingestellt. Die Zahl der älteren Arbeitslosen steigt zwar nicht viel stärker als im Schnitt, aber wenn sie einmal arbeitslos sind, finden Ältere viel schwerer wieder einen Job.Wir haben darauf reagiert und den Schwerpunkt auf die Qualifizierung in den Betrieben gelegt. 2500 Leute sind derzeit in Betrieben zur Ausbildung, bei den meisten wollen wir den Lehrabschluss machen. Die Erfolgsquote ist unvergleichlich.Eine möglichst gute Stimmung in der Wirtschaft. Dazu müsste man die Bürokratie angehen, denn das kostet nix – im Gegensatz etwa zu einer Lohnnebenkostenreduktion. Ich kenne viele Unternehmer, die wegen der ausufernden Bürokratie angefressen sind. Gerade kleine und mittlere Unternehmen könnte man da erlösen, was Vorschriften betrifft.