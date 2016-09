Hypo OÖ lud zur 125-Jahr-Feier

29.09.2016, 05:30 Uhr

250 Gäste feierten im festlichen Ambiente des AEC-Maindecks in Linz

OÖ. Die Hypo Oberösterreich beging mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm kürzlich ihr 125. Jubiläum am Maindeck des Ars Electronica Centers mit 250 Partnern und Freunden des Hauses. Landeshauptmann Josef Pühringer und Hypo-Generaldirektor Andreas Mitterlehner hoben in ihren Reden hervor, dass die Hypo zum dritten Mal in Folge die bestwertete Universalbank Österreichs sei. Der Generaldirektor bedankte sich außerdem bei den fast 100.000 Kunden für die Treue. Unter den Gästen befanden #+sich zahlreiche bekannte Gesichter: Energie AG-Generaldirektor Leo Windtner, Eurothermen-Chef Markus Achleitner, die Ärztekammer-Vizepräsidenten Johannes Neuhofer und Thomas Fiedler, Landesamtsdirektor Erich Watzl, Rechtsanwaltskammer-Präsident Franz Mittendorfer, der Präsident des Oberlandesgerichtes Johannes Payrhuber-Wolfesberger, Arbeiterkammer-Präsident Johann Kalliauer, WAG-Chef Wolfgang Schön, der stellvertretende Landespolizeidirektor Alois Lißl u.v.m.