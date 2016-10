07.10.2016, 17:28 Uhr

Einbruchsdiebstahl bei einem Landwirt im Lungau

RAMINGSTEIN. Unbekannte seien im Zeitraum zwischen dem 20. September und dem 5. Oktober 2016 in ein landwirtschaftliches Nebengebäude in Keusching (Ortsteil von Ramingstein) eingebrochen, wie die Polizei vermeldete. Es seien Elektrogeräte sowie drei Motorsägen gestohlen worden und ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden.

