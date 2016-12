St. Michael: Schwerer Skiunfall

30.12.2016, 20:03 Uhr

48-jähriger Niederländer verletzte sich unbestimmten Grades nachdem er 25 Meter über steiles Gelände gefallen ist.

Laut Presseaussendung der LPD Salzburger kam es am 30. Dezember 2016, gegen 11.10 Uhr, in St. Michael, bei der Schiabfahrt Nr. 2a im Schigebiet Speiereck zu einem schweren Schiunfall. Ein 48-jähriger Niederländer dürfte bei der Abfahrt, ersten Erhebungen zufolge, ohne Fremdverschulden, zu Sturz gekommen sein. Er stürzte dabei über eine Pistenabsicherung in Folge zirka 25 Meter in steiles Gelände. Dabei verletzte sich der Schifahrer unbestimmten Grades. Der Notarzthubschrauber Martin 1 brachte den Verletzten in das Krankenhaus Schwarzach.