Grätzeljagd in Gumpendorf

In der ersten Oktoberwoche ist es soweit. Zehn Preise im Wert von je ca. 50,- Euro lassen sich bei einer „Grätzeljagd“ durch ebenso viele Geschäfte im Bereich zwischen Mariahilfer- und Gumpendorfer Straße sowie Haydn- und Millergasse "erjagen".

Die „Kunstgalerie KoKo“ und die Buchhandlung des „Wiener Bücherschmaus“ haben die „Gumpendorfer Grätzeljagd“ initiiert und bieten mit acht weiteren Geschäften bis 7. Oktober einen Besuchspfad durchs Quartier. Abgegangen wird dieser anhand eines in allen teilnehmenden Geschäften aufgelegten „Grätzelpasses“.

Es besteht beim Besuch der Geschäfte keinerlei Kaufverpflichtung, lediglich den „Grätzelpass“ sollte man sich dort abstempeln lassen und eine im jeweiligen Geschäft gestellte Frage beantworten.Jedes der zehn Geschäfte stellt einen Preis (Sachpreis/Gutschein) zur Verfügung, der an diesem Abend um 18:00 Uhr verlost wird.Die Idee des Projektes „Grätzeljagd Gumpendorf“ ist es, dieses Grätzel wie auch die dort ansässigen Geschäfte besser kennenzulernen.Machen Sie mit – Sie können nur gewinnen, sei es, weil Sie sich das Grätzel (neu) erschließen, sei es, dass Sie einen von zehn Preisen gewinnen.Die teilnehmenden Geschäfte in alphabetischer Reihenfolge:Bosch Küchen & CO, Gumpendorferstraße 115Brew Age Brauerei, Mittelgasse 4Galerie KoKo, Mittelgasse 7Görbicz Farbenfachhandlung, Stumpergasse 54G‘schamster Diener, Café / Restaurant, Stumpergasse 19mic-Druck, Stumpergasse 50Michael Diewald, Blühendes Konfekt, Schmalzhofgasse 19Vinos Majoma, Fachgeschäft für spanische Spezialitäten, Stumpergasse 31Walch, Kaffee- und Appartementhaus, Stumpergasse 25Wiener Bücherschmaus, Buchhandlung/Antiquariat, Garbergasse 13 / Oskar-Werner-Platz