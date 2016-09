Gumpendorfer Grätzeljagd

Mitmachen:

Im Stil von „Pokémon Go“ durch Gumpendorf

10 Preise der Gumpendorfer Geschäfte im Grätzel zu gewinnen

Reale Preise im ca. Wert von je ca. 50,-€ lassen sich bei einer „Grätzeljagd“ durch 10 Geschäfte im Quartier zwischen Mariahilfer und Gumpendorfer Straße, Web- und Wallgasse gewinnen.Das Buchgeschäft „Wiener Bücherschmaus“ und die „Kunstgalerie KoKo“ zusammen mit acht weiteren Geschäften im Quartier bieten an, dass bis 7. Oktober ein Besuchspfad durch die Geschäfte im Grätzel anhand eines in allen teilnehmenden Geschäften ausgelegten „Grätzelpasses“ abgegangen wird.Es besteht beim Besuch der Geschäfte keinerlei Kaufverpflichtung, lediglich den „Grätzelpass“ sollte man sich dort abstempeln lassen und dazu eine das jeweilige Geschäft betreffende Frage beantworten.Vorschlag ist, den vollständig abgestempelten Pass bis 7. Oktober beim Wiener Bücherschmaus, Garbergasse 1, abzugeben oder zur Preisvergabe am 7. Oktober abends in die Galerie KoKo mitzubringen. Jedes der 10 Geschäfte stellt einen Preis zur Verfügung, der an diesem Abend gezogen wird.Die Idee des Projektes „Grätzeljagd Gumpendorf“ ist es, dieses Grätzel wie auch die dort Wirtschaftstreibenden besser kennen zu lernen.Machen Sie mit – sie können nur gewinnen, sei es, weil Sie sich das Grätzel (neu) erschließen, sei es dass Sie einen von immerhin 10 Preisen ziehen. Die Chancen auf einen Gewinn sind groß. Und: Planen Sie bitte einen Besuch zur Preisvergabeveranstaltung ein am 7. Oktober 2016, 18:00 Uhr, in der Galerie KoKo, Mittelgasse 7, der zudem um 19:00 Uhr eine Vernissage folgen wird.