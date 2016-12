Konzert im Advent in Wilfersdorf!

18.12.2016, 23:26 Uhr

Den Mitgliedern des Musikvereines Wilfersdorf & Umgebung unter der Leitung von Rainer Dorn, Gregor Sommer und Gottfried Huber ist es gelungen, zahlreiche musikinteressierte Gäste in die Kirche zu locken und die Kirche bis zum letzten Sitz- und Stehplatz zu füllen.

Der Hausherr, Pfarrer Mag. Ernst Steindl, konnte sich über ein volles Haus freuen und zahlreiche Besucher und Gäste begrüßen.Unter den vielen Besuchern waren unter anderem der Bürgermeister Josef Tatzber, Vizebürgermeister Gerhard Strasser, der geschäftsführende Gemeinderat vom Kulturausschuss Dipl.-Ing. Florian Huysza, etliche Gemeinderäte und Vorstände gemeindeansässiger Vereine.Unter anderem mit Darbietungen wie „The First Noel“, „Mary`s Boychild“, „White Christmas“, „Trio in G, 1. Satz“ von Joseph Haydn, der „Sonate KV 292“ von W.A. Mozart und etlichen mehr, ist es den ehrgeizigen Musikanten gelungen, feierliche Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen und die vielen Gäste in eine angenehme Seelenlage zu versetzen.Unter den Mitwirkenden waren unter anderem die „Trombone Gang`Stars mit Florian Strasser, Matthias Prukl, Lukas Huysza und Andreas Stöger, welche vor wenigen Wochen beim Bundeswettbewerb „Musik in kleinen Gruppen“ den ersten Platz belegten!Weitere mitmachende Musiker waren Dominik Gail und Katja Nitsch auf der Flöte, Judith Huber, Lisa Tatzber und Stefanie Panzer auf den Klarinetten, Thomas Huysza und Rainer Dorn auf Alt- und Bass Klarinette, Mario Seiler und Simon Rutschka auf der Trompete, Carina Huber, Florian Strasser und Lukas Huysza auf der Posaune, Wolfgang Pleyel und Franz Hugl auf Tenor und Tuba, Alexander Huysza am Glockenspiel und Ulrike Seiler am Keyboard.Auflockerung und Abwechslung fand das professionelle Programm mit der Vorlesung diverser Weihnachts- und Adventgeschichten durch Erika Gartner.Nach dem Adventkonzert luden die Mitglieder vom Kameradschaftsbund Wilfersdorf zum Punsch und zum gemütlichen Beisammenstehen bei leichtem Schneefall vor der Kirche!Gratulation für dieses bezaubernde und bewegende Konzert und Gesamtprogramm an die erfolgreichen und aufstrebenden Musikantinnen und Musikanten und an das gesamte Organisationsteam, welche abschließend auch reichlich Applaus und Beifall ernteten!