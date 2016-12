ÖAMTC eröffnete im 120. Jubiläumsjahr in Mistelbach einen modernen Neubau

17.12.2016, 16:53 Uhr

„Um für die rund 23.000 Clubmitglieder, die Kapazitäten zu steigern und Wartezeiten auf Prüftermine zu verkürzen, war es nun nach 33 Jahren in der Mitschastraße an der Zeit für einen Neubau. Mit dem neuen Stützpunkt Mistelbach, stellen wir ein hochmodernes Mobilitätszentrum bereit“, berichtet Robert Menzl, Direktor ÖAMTC-Mitgliederservice für Wien, Niederösterreich und Burgenland.„Am neuen 5.500 Quadratmeter großen Stützpunkt steht auf 1000 Quadratmeter Nutzfläche mit 25 Mitarbeitern eine Vielzahl an Dienst- und Nothilfeleistungen zur Verfügung“, erklärt ÖAMTC-Präsident Werner Kraus den zahlreichen Ehrengästen mit Bezirkshauptmann Verena Sonnleitner und Vertretern aller Blaulichtorganisationen.

„Mit dem Ausbau der Infrastruktur setzen wir auch in der Region starke Wachstumsimpulse“, unterstrich ÖAMTC-Verbandsdirektor Oliver Schmerold die Wichtigkeit eines stationären Stützpunkt-Netzes. 650.000 Kundenkontakte und 365.000 Prüfdienste an den 28 Dienststellen sowie rund 150.000 mobile Nothilfe-Leistungen, die der Club tagtäglich für seine rund 430.000 Clubmitglieder in Niederösterreich erbringt, machen den ÖAMTC auch für das Land Niederösterreich zu einem wichtigen Partner. Das betonte auch Landesrat Karl Wilfing im Rahmen der Eröffnungsfeier: „Dass, nicht nur, wenn etwas passiert, sondern auch als Prävention mit einigen Initiativen wie Beispielsweise die ‚Aktion Schutzengel‘ oder zuletzt ,Mitdenken – sicher lenken‘ für mehr Sicherheit auf den Straßen gesorgt wird. Darüber hinaus ist der ÖAMTC aber auch wichtiger Arbeit- und Impulsgeber für die regionale Wirtschaft.“Dass die Mistelbacher Bevölkerung mit dem ÖAMTC auf einen verlässlichen Nothilfe- und Mobilitätspartner vertrauen kann, bekräftigt auch Bürgermeister Alfred Pohl: „In 35 Jahren meiner Mitgliedschaft konnte ich stets auf beste Erfahrungen, Fachkompetenz und Menschlichkeit zählen. Danke und herzlichste Gratulation dem starken Team unseres Clubs.“Für ihre langjährige Clubmitgliedschaft wurden Hubert Sroufek (67 Jahre), Alois Wunsch (64) und Friedrich Duda (62 Jahre) geehrt.Als fünfter NÖ Stützpunkt startete der ÖAMTC 1965 in Mistelbach bei einer Shell-Tankstelle mit einer Servicebox, bis Anfang der 80er Jahre in der Mitschastraße der erste Großstützpunkt der neuen Generation in Betrieb genommen wurde. Zur damaligen Zeit ein Stützpunkt nach modernsten Standards - war es doch die erste Dienststelle, die gemäß dem „Stützpunkt-Modell 2000“ errichtet wurde.Am neu erbauten Stützpunkt wurden nun für die jährlich knapp 17.000 technischen Überprüfungen fünf Prüfspuren errichtet - drei davon mit einer Länge von 17 Metern als Durchfahrtsbox konzipiert, um künftig auch Überprüfungen für Wohnmobile oder Fahrzeuge mit Anhängern durchführen zu können.Für einen guten und sicheren Start nahmen Pfarrer Hermann Jedinger und Hans Spiegl die ökumenische Segnung der neuen Dienststelle vor, während die Stadtkapelle Mistelbach den Festakt musikalisch untermalte. Beim anschließenden „Tag der offenen Tür“ hatten Mitglieder und Interessenten die Gelegenheit den neuen ÖAMTC-Stützpunkt Mistelbach sowie den ÖAMTC-Notarzthubschraubers zu besichtigen.Der ÖAMTC-Stützpunkt Mistelbach (Industrieparkstraße 11, 2130 Mistelbach) hat ab 19. Dezember von Montag bis Freitag von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie samstags von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr geöffnet. Termine für technische Prüfdienste sind rund um die Uhr unter 0810 120 120 oder ww.w.oeamtc.at/pruefdienste buchbar. Mehr Informationen über den Stützpunkt Mistelbach unter www.oeamtc.at/standorte.