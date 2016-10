05.10.2016, 21:51 Uhr

Einbrüche im Lagerhaus und bei der Firma F/List

BEZIRK. Am frühen Morgen des 5. Oktober machten sich Einbrecher am Lagerhaus Grimmenstein und bei der Firma F/List zu schaffen. Laut Polizei wurde der Alarm um 2.45 Uhr ausgelöst. Zur Tatzeit wurden zwei Männer in dem Bereich beobachtet. Zur Polizei kam die Meldung über die beiden Einbrüche übrigens mit Verzögerung. "Sie wurde über eine private Sicherheitsfirma erst morgens zur Polizei weitergeleitet", heißt es aus dem Bezirkspolizeikommando. Hinweise auf die Täter werden bei der Polizeiinspektion Grimmenstein, 059-133/3353100, entgegengenommen.





