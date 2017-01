Noroviren? Volksschule in Neusiedl geschlossen!

13.01.2017, 19:48 Uhr

Mehr als 100 Kinder sind in der Volksschule Am Tabor in Neusiedl am See am Brechdurchfall erkrankt.

Schule wird gesäubert

NEUSIEDL AM SEE. Von den rund 200 Schülern haben sich mehr als 100 krank gemeldet. Die Landessanitätsdirektion vermutet Noroviren hinter den Erkrankungen. Am Freitag ließ Landesschulratspräsident Heinz Josef Zitz die Schule schließen.Die schnelle Verbreitung der Krankheit und die Symptome mit Brechdurchfall lassen auf Noroviren schließen, hieß es dazu von der Landessanitätsdirektion. Noroviren sind höchst ansteckend, die Krankheit ist normalerweise aber nach ein bis drei Tagen vorbei.Am Wochenende soll nun die Schule von einer Firma fachgerecht desinfiziert werden. Es ist geplant, dass am Montag die Schule wieder normal geöffnet sein wird.