Spritziges und beeindruckendes Schüler-Musical!

08.12.2016, 16:25 Uhr

Schülerinnen einer 4. Klasse als selbständige Musical-Autorin und Choreographin?? Und als Ergebnis ein temporeiches, witziges Musical, bei dem eine ganze Klasse auf der Bühne steht? Kaum zu glauben, aber wahr.

Mehrsprachigkeit

Publikumserfolg

Die 4A des Gymnasiums Oberpullendorf entführte ihre ZuschauerInnen in die bunte und geheimnisvolle Welt von Arabah! Wie es dazu kam? Schon länger „gärte“ in der Klasse die Idee, ein Musical aufzuführen. Nachdem klar wurde, dass es kompliziert würde, die Rechte für ein bestehendes Stück zu bekommen, herrschte erst einmal Ratlosigkeit. Die Lösung? Selber ein Stück schreiben. Und das tat Anna Fleischhacker aus der 4A dann auch Ende Juni. Einfach so. Klassenkameradin Selina Redlsteiner ist schon ein echter Tanzprofi und entwarf die Choreografien zum Libretto – voila, ein Musical war geboren.Mit Schulbeginn fanden sich dann auch viele engagierte Professorinnen und Professoren, die die Klasse in den letzten drei Monaten tatkräftig in ihrem Projekt unterstützten. Das Musical wurde unter anderem im Rahmen des Projekts voXmi – miteinander, voneinander Sprachen lernen – gemeinsam mit den SchülerInnen mehrsprachig ausgebaut. So waren in die schwungvolle und augenzwinkernde Geschichte rund um den kapriziösen Flaschengeist Dschinni, dessen bösen Schatten und ihre unfreiwillige Befreierin Alexandra neben der Hauptsprache Deutsch auch Ungarisch, Kroatisch, Englisch und Französisch souverän eingebaut.Die zwei Aufführungen in der KUGA mit perfekter Licht- und Tontechnik bildeten den Höhepunkt und Abschluss des Projekts und konnten das Publikum mitreißen. „Unglaublich, dass die Schüler sich das selbst ausgedacht haben!“, war nur einer der faszinierten Kommentare einer Zuschauerin. Erschöpft aber glücklich und euphorisch genossen die SchülerInnen und ihre ProfessorInnen den verdienten Applaus des Publikums und das Lob ihrer Direktorin Helga Fabsits für das große Engagement und die überzeugende Leistung.