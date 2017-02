08.02.2017, 06:30 Uhr

Rangverbesserung ist das SC Ritzing 1B-Ziel!

RITZING (OF). Sportlich hinkt der 2. Anzug des SC Ritzing in der 2. Liga Mitte den Ambitionen etwas hinterher, Rang 12 mit 14 Punkten ist nicht das, was sich die Elf um Trainer Josef Furtner erhofft hatte. Demnach gab es auch einige Rochaden am Personalsektor: Ongue Mbodji, Amadou Diagne Guedel Sock, Dominik Meszaros, Bence Vadasz und Christoph Lapatscheck wurden abgegeben. Neu im Team: Patrick Sura, Peter Sura, Tomas Palka, Michal Sufliarsky und Sandro Penker. „Allesamt Wunschspieler“, hält Furtner fest. Vor allem für die Offensive wurde gezielt: „Peter & Patrick Sura haben im Training schon ihr Potenzial gezeigt“, erklärt der Trainer. Denn: „Eine Tabellenverbesserung und ein Punktezuwachs werden angestrebt.“ Vorausblickend: „Zukünftig wollen wir uns nach vorne orientieren und uns im Sommer punktuell verstärken, damit wir ab der kommenden Saison weiter vorne in der Tabelle zu finden sind“, erklärt „Joe“ Furtner.

