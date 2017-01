Trennung für Fortgeschrittene im Kulturzentrum Oberschützen

OBERSCHÜTZEN. Am Sonntag, den 29. Jänner 2017, um 19.30 Uhr zeigt das Kulturzentrum Oberschützen eine Komödie von Clément Michel. Zum Inhalt

Sie ist glücklich mit ihm. Er will sie verlassen. Der Freund soll trennen, was offenbar nicht mehr zusammengehört. So lauten die nüchternen Fakten in Clément Michels Drei-Personen-Stück, mit dem die Schaubühne Wien die Theatersaison der Kulturzentren Burgenland amüsant bereichert. Dass diese besondere Ménage-à-trois für so manche Überraschung gut ist und der Plan in der beabsichtigten Form nicht ganz funktionieren wird, liegt auf der Hand.