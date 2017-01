4. Nachhaltigkeitspreis für die Volksschule Buchschachen

12.01.2017, 17:25 Uhr

Volksschule Buchschachen wurde für Projekt "To BEE or not to BEE" ausgezeichnet.

BUCHSCHACHEN. Unter dem Motto „regional und saisonal – das lern‘ ich von Oma und Opa“ wurde im Vorjahr zum vierten Mal ein Wettbewerb im Rahmen des „Burgenländischen Nachhaltigkeitspreises“ durchgeführt.Die Aktion soll die SchülerInnen der burgenländischen Schulen zur nachhaltigen Gestaltung des Schulalltags und –umfelds motivieren. Bei einem Festakt am Donnerstag, 12. Jänner 2017, im Burgenländischen Landtag zeichnete Umweltlandesrätin Astrid Eisenkopf gemeinsam mit dem Amtsführenden Landesschulratspräsidenten Heinz Josef Zitz, Landesschulinspektor HR Erwin Deutsch und der Ökolog-Beauftragten Margit Schachinger die Siegerprojekte aus.Unter diesen war auch das Projekt "To BEE or not to BEE" der Volksschule Buchschachen. Neben dem Burgenländischen Nachhaltigkeitspreis gab es für die Schule auch 250 Euro.

Umweltbildung

„Umweltbildung darf sich heute nicht mehr auf einzelne Fächer beschränken. Die gesamte Schule inklusive ihrer Umgebung muss ein ökologischer Lernort werden“, betonte Eisenkopf.„Nachhaltiges Denken und Handeln erfordert eine breite Wissensbasis, die in der Schule angelegt werden muss. Umweltbildung erstreckt sich auch auf das Schulleben außerhalb des Unterrichts. Die burgenländischen Ökologschulen folgen mit ihrem umfassenden Ansatz auf vorbildliche Weise dem Grundgedanken der Nachhaltigkeit, die auch die burgenländische Landesregierung zum politischen Leitprinzip erhoben hat“.Mit nunmehr 48 Ökologschulen ist die Initiative zum Erfolgsprojekt geworden. Als Anerkennung für ihr Engagement erhielten alle Ökolog-Schulen - passend zum Motto „regional und saisonal“ - einen Pflanzen-Anzuchttisch.