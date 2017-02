Grafenschachen: Von der Feuerwehr bis zum Sport

14.02.2017, 18:00 Uhr

Martin Hoppel, Feuerwehrkommandant in Grafenschachen, lobt die Zusammenarbeit der Vereine.

Hochwasser als Herausforderung

GRAFENSCHACHEN (ms). 2015 wurde er zum beliebtesten Feuerwehrkommandanten des Bezirks geehrt und er ist Feuerwehrmann mit Leib und Seele. Martin Hoppel verbringt den Großteil seiner Freizeit im Feuerwehrwesen."Ich bin mindestens zwei bis dreimal in der Woche im Feuerwehrhaus. Ich kümmere mich ums Praktische, mein Stellvertreter ist Homepage und Pressearbeit zuständig", meint Hoppel.Im Vorjahr stellte das Hochwasser in der Gemeinde die Floriani vor eine große Herausforderung. "Wir waren im Dauereinsatz. Die Bevölkerung, aber auch die Unternehmen haben uns unglaublich unterstützt. Insgesamt ist die Zusammenarbeit mit den Betrieben bestens. Wir führen dort regelmäßig Übungen durch und dürfen in der Schröckhalle im Winter auch trainieren", berichtet Hoppel.Zurzeit hat die FF Grafenschachen 54 Aktive, zehn Reservisten und zwei Jugendliche.

Hervorragendes Vereinswesen

Fußball spielt große Rolle

Das Vereinswesen ist in der Gemeinde sehr gut aufgestellt. "Es gibt viele Veranstaltungen, wir sind da sehr aktiv - von der Jugend über Sportverein bis zur Feuerwehr und den Pensionisten. Die Zusammenarbeit funktioniert untereinander bestens. Wir kooperieren bei Veranstaltungen wie beim Faschingsumzug. Da gibt es drei Gruppen - die Jugend, Verheirateten und Damen. Das Geld kommt einem guten Zweck zugute. Langweilig wird uns in der Gemeinde sozusagen nie", berichtet der Kommandant.Der Fußball spielt in Grafenschachen und Kroisegg eine große Rolle. Der SC Grafenschachen kickt in der 1. Klasse Süd, der SV Kroisegg in der 2. Klasse A Süd. Im Nachwuchs gibt es eine Spielgemeinschaft mit Loipersdorf, Buchschachen und Markt Allhau, sowie eine Kooperation mit Pinkafeld.Es gibt Teams von der U7 bis zur U16. Ein Highlight im Vorjahr war ein Treffen der Nachwuchskicker mit dem VFL Wolfsburg.