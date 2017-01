Zahlreiche Interessierte besuchten die Nacht der Schulen in Pinkafeld

28.01.2017, 09:54 Uhr

Die HTL, SOB und HLW Pinkafeld luden zum zweiten Mal zur "Nacht der Schulen" ein.

PINKAFELD. Zum zweiten Mal öffneten HLW, HTL und SOB Pinkafeld gemeinsam die Türen zur "Nacht der Schulen". Diesmal war es Freitag, 27. Jänner, ab 17 Uhr soweit.Mit einem abwechslungsreichen Programm zum Reinschnuppern oder selbst mitmachen konnten sich die zahlreichen Besuchern ein Bild von den Ausbildungsschwerpunkten der drei Pinkafelder Schulen machen.So wurde in der SOB Blutdruckgemessen oder Filzkugeln gestaltet. In der HTL präsentierten die Schüler der vier Abteilungen Maturaprojekte und andere interessante Dinge aus dem Bereich der Technik. In der HLW Pinkafeld bot sich den Besuchern ebenso ein vielseitiges Programm sowie ein Vortrag zum Thema Wachkoma, den vier Maturantinnen organisierten.